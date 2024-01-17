Новости 17 января: компенсации за уничтоженное жилье ограничили, турецкие банки разрывают отношения с российскими из-за санкций

О санкциях. Турецкие банки отказываются от работы с российскими, опасаясь вторичных санкций.

Об энергосистеме. Потребление электроэнергии растет из-за похолодания, диспетчерский центр "Укрэнерго" предупредил о дефиците в энергосистеме около 5% в течение дня.

О расходах на оборону. Закупки ВСУ за счет госбюджета в декабре подскочили до 90,8 млрд грн, выплаты военным – до 107,8 млрд грн.

О компенсациях. Кабинет министров ввел изменения в процедуры предоставления компенсации за поврежденное и уничтоженное войной жилье.

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О Минобороны. Министерство обороны разорвало последний контракт с компаниями, связанными с бизнесменом Игорем Гринкевичем.

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