Минфин показал расходы на оборону за декабрь: существенный рост

Закупки ВСУ за счет госбюджета в декабре подскочили до 90,8 млрд грн, выплаты военным – до 107,8 млрд грн.

Об этом сообщает Министерство финансов.

Так, расходы государственного бюджета на Вооруженные силы Украины в виде закупки военной техники, вооружения, боеприпасов, продукции оборонного назначения, средств индивидуальной защиты в декабре подскочили до 90,8 млрд грн (22,6% всех расходов).

Для сравнения, в ноябре аналогичные расходы составили 50,4 млрд грн (17,6%), в октябре - 31,8 млрд грн (13,9%).

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Кассовые расходы на денежное содержание военнослужащих в декабре также выросли до 107,8 млрд грн (в ноябре - 74,7 млрд грн, в октябре - 79,8 млрд грн).

В общей структуре кассовых расходов денежное содержание военнослужащих в последний месяц минувшего года составило 26,9% по сравнению с 26,1% в ноябре и 34,9% в октябре.

Это во многом связано с тем, что в целом расходы общего фонда госбюджета в декабре выросли до рекордных 401,4 млрд грн с 285,7 млрд грн в ноябре и 228,5 млрд грн в октябре. В том числе расходы на оплату труда с начислениями в декабре составили 141,1 млрд грн, или 35,2% всех расходов, тогда как месяцем ранее – 98,2 млрд грн, или 34,4% всех расходов.

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В целом кассовые расходы общего фонда госбюджета в 2023 году составили 3 трлн 34,2 млрд грн. Из них на денежное содержание военнослужащих пошло 31,1%, а на закупки ВСУ – 17%, то есть суммарно почти половина всех расходов.

Напоминаем:

Как ранее сообщал Минфин со ссылкой на предварительные данные, в декабре 2023 года поступления в общий фонд госбюджета составили 127,1 млрд грн по сравнению со 121,7 млрд грн в ноябре и 139,4 млрд грн в октябре.

При этом грантовая международная помощь после отсутствия в ноябре принесла 20,5 млрд грн.

Дефицит госбюджет в декабре 2023 года подскочил до 285 млрд грн по сравнению с 145,1 млрд грн в ноябре и 98,4 млрд грн в октябре, в том числе по общему фонду – до 274,4 млрд грн со 162,5 млрд грн и 87,7 млрд грн соответственно.

В целом за 2023 год доходы госбюджета составили 2,67 трлн грн, в том числе общего фонда – 1,66 трлн грн, из которых 425,4 млрд грн – грантовая международная помощь (США – 400,5 млрд грн).