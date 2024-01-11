Maersk припускає, що перебої в судноплавстві в Червоному морі можуть тривати місяцями

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Керівник судноплавного гіганта AP Møller-Maersk Вінсент Клерк попередив, що на відновлення важливого торгового маршруту через Червоне море можуть піти місяці, що загрожує економічним та інфляційним ударом по світовій економіці, компаніям і споживачам.

Про це Кларк заявив в інтерв'ю Financial Times.

За його словами, напади єменських хуситів на контейнеровози можуть мати "значні наслідки" для глобального зростання.

Кларк додав, що закриття Червоного моря для більшості контейнерних перевезень після серії нападів єменських бойовиків-хуситів було "жорстоким і драматичним".

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Керівник Maersk підкреслив, що у результаті ситуації, що склалася, "немає переможців", оскільки судна змушені здійснювати довгі і дорогі обходи навколо Південної Африки.

"Нам незрозуміло, чи йдеться про відновлення безпечного проходу до Червоного моря за лічені дні, тижні чи місяці... Потенційно це може мати досить значні наслідки для глобального зростання", - сказав він.

Maersk є флагманом світової торгівлі, перевозячи близько п'ятої частини морських вантажів. Клерк закликав міжнародне співтовариство на чолі зі США зробити більше для того, щоб Червоне море знову відкрилося для суден після нещодавньої ескалації атак в регіоні.

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"Свідченням того, що загрози поширилися і на Перську затоку, стало захоплення в четвер нафтового танкера біля узбережжя Оману людьми в чорній військовій формі.

Хоча ніхто ще не взяв на себе відповідальність за цей інцидент, Tanker Trackers, приватна служба морської розвідки, припускає, що за цим нападом, швидше за все, стоїть Іран", - пише газета.

Судно компанії Maersk зазнало нападу в середині грудня, що змусило данську групу призупинити рейси через Червоне море, яке є важливою сполучною ланкою між Азією і Європою.

Група відновила рейси через кілька днів після того, як військова коаліція на чолі з США спробувала створити безпечний прохід, але наприкінці грудня зазнала нового нападу. Минулого тижня Maersk заявила, що перенаправлятиме судна з Червоного моря в обхід Африки "в осяжному майбутньому".

За словами Клерка, перенаправлення контейнеровозів через мис Доброї Надії додає близько 13 тис км відстані для рейсу Азія-Європа в обидва кінці, а також сотні доларів за контейнер.

За його словами, витрати Maersk на пальне зростуть на 50% через те, що судна обиратимуть довший маршрут.

"Ми закликаємо міжнародну спільноту мобілізуватися і зробити все необхідне для відкриття протоки Баб-ель-Мандеб. Це одна з головних артерій світової економіки, і зараз вона заблокована.

Це може мати більш широкі наслідки не лише для галузі, але й для кінцевих споживачів, доступності продуктів, глобальної економіки в цілому", - наголосив Кларк.

Нагадаємо:

Побоювання щодо безпеки в Червоному морі через ракетні удари єменських хуситів призвели до скорочення контейнерних перевезень через Суецький канал. При цьому контейнерні перевезення суттєво подорожчали.

Економічна правда