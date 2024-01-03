Maersk знову зупинив транзит вантажів Червоним морем через напади хуситів

Компанія з перевозки вантажів Maersk призупинила судноплавство через Червоне море та Суецький канал "до подальшого повідомлення", оскільки продовжує перевірку безпеки після нападу на одне з її суден через зростання кількості атак на транзитні судна.

Про це повідомляє CNN.

Датська судноплавна компанія спочатку ввела 48-годинну паузу в транзиті через Червоне море, починаючи з 31 грудня, після атаки підтримуваних Іраном бойовиків-хуситів на Maersk Hangzhou.

Атака сталася лише через кілька днів після того, як Maersk відновила плавання в цьому районі після створення очолюваної США міжнародної військово-морської місії для захисту комерційного судноплавства.

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"Розслідування інциденту триває, і ми будемо продовжувати призупиняти рух усіх вантажів через територію, доки будемо далі оцінювати ситуацію, що постійно змінюється", — йдеться у заяві Maersk.

У деяких випадках судна будуть перенаправлені навколо мису Доброї Надії в Південній Африці.

Інші великі судноплавні компанії, включаючи Hapag-Lloyd, Evergreen Line і MSC Mediterranean Shipping Company, також припинили використання критично важливого водного шляху через напади хуситів.

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Порушення глобальних ланцюгів постачання вже призвело до зростання витрат на транспортування та подовження часу доставки.

Нагадуємо:

2 січня, у першу сесію нового року, ​​ціни на нафту зросли на 1,5%, оскільки трейдери занепокоєні потенційними перебоями з постачаннями на Близькому Сході після зіткнення в Червоному морі.

26 грудня повідомлялось, що найбільший у світі морський вантажоперевізник Maersk готується поновити рух суден Червоним морем, припинений через напади єменських повстанців-хуситів, завдяки початку багатонаціональної військово-морської операції для захисту судноплавства.