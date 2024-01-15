Катар призупинив постачання газу через Червоне море після авіаударів по хуситах

Bloomberg

Катар призупинив відправку танкерів зі скрапленим природним газом (СПГ) через Баб-ель-Мандебську протоку після того, як авіаудари коаліції на чолі з США по об'єктах хуситів в Ємені підвищили ризики на життєво важливому морському шляху.

Про це пише Bloomberg.

За даними агентства, щонайменше п'ять суден зі скрапленим природним газом, що експлуатуються Катаром, які прямували до протоки в південній частині Червоного моря, були зупинені з п'ятниці.

Три танкери зупинилися біля берегів Оману, один - у Червоному морі, а інший - у Середземному морі поблизу Суецького каналу.

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Об'єднані військові сили, до складу яких входять військово-морські сили США і Великобританії, порадили торговельним суднам триматися подалі від небезпечної зони в південній частині Червоного моря після авіаударів по хуситах.

Щонайменше три великі оператори нафтових танкерів заявили, що уникатимуть цього району.

"Хусити поки не нападали на судна, що перевозять газ, відколи вони почали переслідувати кораблі в середині листопада, але небажання Катару забезпечити транзит через протоку підкреслює різке зростання ризиків після ударів під проводом США.

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Катар - один з найбільших світових експортерів СПГ - був серед небагатьох постачальників газу, які продовжують використовувати Червоне море для відправки палива до Європи", - додає Bloomberg.

Катар є найбільшим постачальником СПГ до Європи після США і, як правило, відправляє експортні поставки водним шляхом, оскільки альтернативою є набагато довший маршрут навколо південного краю Африки. Минулого року на нього припадало близько 13% західноєвропейського споживання.

"Зростання ризиків може затримати поставки палива для опалення та електростанцій до Європи, але навряд чи призведе до дефіциту в найближчій перспективі. Регіон добре забезпечений запасами, промисловий попит залишається пригніченим, а зима поки що була відносно м'якою. Європейські базові ціни на газ торгуються біля найнижчого рівня з серпня", - резюмує видання.

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Економічна правда