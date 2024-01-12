Новости 12 января: прогноз по росту ВВП, РФ готовится к конфискации замороженных активов

О ВВП. По итогам 2023 года Минэкономики оценивает рост ВВП на уровне 5%, в 2024 году министерство прогнозирует рост ВВП на 4,6%, а инвестиций - на 29,6%.

О возможной конфискации замороженных активов РФ. Россия разрабатывает судебный иск, чтобы сорвать любые попытки США или ЕС конфисковать часть замороженных активов Центробанка на 300 млрд долларов в пользу Украины.

О российских БПЛА. Российский производитель разведывательных беспилотников "Орлан-10" увеличивает объемы выпуска, несмотря на санкции и зависимость от западных компонентов.

О деньгах Украине на дроны. Великобритания выделит 200 млн фунтов стерлингов на изготовление различных типов беспилотников для украинских военных.

Реклама:

О РФ и микрочипах. Одна российская компания с августа 2023 года задекларировала импорт 16-ти наименований оборудования ASML для производства микрочипов.

Эксклюзив ЭП

Россия по частям импортирует оборудование ASML для производства микрочипов. Почему санкции не работают?

Реклама:

Как РФ покупает оборудование для микрочипов, у кого россияне покупают дефицитные мощности и как обходят санкции.