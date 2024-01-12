РФ готовится к судебной баталии на случай конфискации замороженных активов – Bloomberg

Bloomberg

Россия разрабатывает судебный иск, чтобы сорвать любые попытки США или ЕС конфисковать часть замороженных активов Центробанка на 300 млрд долларов в пользу Украины.

Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на ознакомленные источники.

Чиновники в Москве, которые изучают возможность конфискации средств, считают, что такой результат маловероятен.

По данным агентства, сейчас Банк России приближается к заключению соглашения с международными юридическими компаниями, которые будут представлять интересы РФ в случае судебного разбирательства.

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Власти РФ также заказали экспертные заключения с анализом соответствующего законодательства за рубежом и прецедентов за рубежом, рассказали собеседники Bloomberg.

На этой неделе агентство сообщило, что администрация президента США Джо Байдена поддерживает законопроект, который позволит конфисковать часть российских активов. Белый дом хочет согласовать этот шаг с союзниками по "Большой семерке", особенно в Европе, где хранится около двух третей замороженных российских средств и где поддержка конфискации, особенно в одностороннем порядке, "была прохладной".

Банк России отказался комментировать агентству свои планы. Отвечая на вопрос о последствиях возможных шагов Запада, пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявил, что РФ оспорит их в суде, добавив, что Кремль может принять ответные меры.

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"Это повлечет за собой очень серьезные судебные и юридические издержки для тех, кто принимает такие решения", - заявил Песков.

О том, чтобы пойти по судебному пути, давно говорили российские высокопоставленные чиновники, а глава Центробанка РФ Эльвира Набиуллина в июле прошлого года заявила, что Банк РФ "почти готов" оспорить заморозку.

В декабрьском интервью РБК она назвала это "очень негативным сигналом для всех центральных банков, потому что это нарушение базовых принципов сохранения резервов".

Собеседники издания в Москве уверены, что рассмотрение дела в судах помешает любому переводу средств в Украину, даже если Россия не сможет вернуть контроль над деньгами.

Они считают, что Запад имеет мало шансов в суде и не имеет законных оснований для конфискации на основании законодательства, принятого после замораживания.

Экономическая правда