Россия покупает западное оборудование ASML для производства микрочипов

Одна российская компания с августа 2023 года задекларировала импорт 16-ти наименований оборудования ASML для производства микрочипов.

Об этом говорится в расследовании ЭП.

Российские компании-импортеры, несмотря на санкции, продолжают декларировать десятки наименований нидерландского оборудования ASML, которое совместимо с моделями станков на российских предприятиях. За 2023 год российская компания ООО "Крафттек" импортировала оборудование ASML на 1,8 млн долл.

Оказалось, что это подержанная 20-летняя техника ASML. Владельцы устаревших литографических машин со всего мира разбирают их и по частям продают на маркетплейсах. Россия выкупает их и собирает как конструктор. Производимые микрочипы могут использоваться для обхода санкций и производства отдельных видов военной техники.

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Нидерландский ASML – мировой лидер в выпуске оборудования для производства микрочипов. Главный офис компании ответил, что не сотрудничает с Россией и не продает литографические машины по частям.

В тексте говорится, что схема с импортом промышленного оборудования ASML – это только вершина айсберга. Из открытых реестров известно, что в России работают десятки компаний-импортеров, декларирующих оборудование западного производства. Среди них можно найти кабели, блоки, двигатели, датчики, модули, предохранители от ведущих европейских производителей: Siemens, Radiall, Schneider Electric.

Читайте больше в расследовании: Россия по частям импортирует оборудование ASML для производства микрочипов. Почему санкции не работают?

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