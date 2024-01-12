Ключевой российский производитель БПЛА, несмотря на санкции, наращивает производство: слитые документы

Российский производитель разведывательных беспилотников "Орлан-10" увеличивает объемы выпуска, несмотря на санкции и зависимость от западных компонентов.

Слитные хакерами из украинской группы "КіберСпротив" документы проанализировало волонтерское сообщество Inform Napalm.

Речь идет о компании "Специальный технологический центр" (СТЦ). Волонтеры на примере одной модели БПЛА зафиксировали, что продукция компании почти полностью состоит из импортной электроники.

В частности, пропеллер и двигатель производит китайская компания T-Motor. Контроллер полета и GPS модуль производит китайский Radiolink Electronic Limited, ноутбуки от Lenovo, а камера – от Sony. Кроме того, на предприятие импортируются устройства, детали и оборудование производства США, Германии, Испании, Австрии, Великобритании, Швейцарии и т.д.

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Анализ документов закупки свидетельствует, что схемы для импорта подсанкционных компонентов примитивны. Товары от производителя попадают к дистрибьютору в этой же стране, а затем покупает компания-прокладка из Китая, Сербии, ОАЭ или Турции. Далее продукт приобретает русская компания-импортер и передает их на завод по производству беспилотников. Расчеты производятся в долларах, евро и юанях.

Аналитики также обнаружили, что СТЦ обзавелся постоянными партнерами из Китая, поставляющими критически важные электронные компоненты.

Детальнее о поставках подсанкционного оборудования и компонентов в Россию читайте в расследовании ЭП: Россия по частям импортирует оборудование ASML для производства микрочипов. Почему санкции не работают?

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