НБУ установил официальный курс на 2 января – гривня обновила исторический минимум

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Национальный банк Украины снизил официальный курс гривны к доллару на вторник, 2 января 2024 года, до 38,0144 грн за доллар.

Об этом свидетельствуют данные НБУ.

Это новый исторический минимум, предыдущий был зафиксирован в понедельник, 1 января, - 38,0020 грн за доллар.

А курс гривны к евро снизился до 42,0059 грн за евро.

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Напомним:

Национальный банк 28 декабря ослабил официальный курс гривны на 0,96%, или на 36 коп., - до 37,98 гривни за доллар.