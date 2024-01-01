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НБУ установил официальный курс на 2 января – гривня обновила исторический минимум

Понедельник, 1 января 2024, 18:00 - Алексей Павлыш
 
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Национальный банк Украины снизил официальный курс гривны к доллару на вторник, 2 января 2024 года, до 38,0144 грн за доллар.

Об этом свидетельствуют данные НБУ.

Это новый исторический минимум, предыдущий был зафиксирован в понедельник, 1 января, - 38,0020 грн за доллар.

А курс гривны к евро снизился до 42,0059 грн за евро.

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Напомним:

 Национальный банк 28 декабря ослабил официальный курс гривны на 0,96%, или на 36 коп., - до 37,98 гривни за доллар.

В Национальном банке Украины объяснили ослабление курса гривны. В регуляторе говорят, что ослабление курса гривны в последние дни обусловлено ростом спроса на иностранную валюту.

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Экономическая правда

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