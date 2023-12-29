Официальный курс гривны к доллару с 1 января впервые пересечет отметку 38

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Национальный банк повысил официальный курс гривны к доллару по итогам торгов на межбанковском валютном рынке до 38,002, по сравнению с 37,9824 накануне.

Об этом свидетельствуют данные с сайта НБУ.

Согласно данным Нацбанка официальный курс на 1 января 2024 года установлен на уровне 38,002 грн за 1 долл, что на 0,0196 грн больше чем накануне. Установленный в последний курс будет действовать с 1 по 5 января 2024 года.

Зато стоимость евро в Украине снизится до 41,996 гривен, что ниже исторического максимума.

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Напомним:

Национальный банк 28 декабря ослабил официальный курс гривны на 0,96%, или на 36 коп., - до 37,98 гривны за доллар.