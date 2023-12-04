Новости 4 декабря: рекордные цены на золото, еще один облгаз перешел в управление "Нафтогаза"

О золоте. Цены на золото на торгах 4 декабря установили исторический рекорд - 2135 долларов за унцию.

Об облгазах. АО "Тернопольгаз" перешло в управление "Группы Нафтогаз".

О морском коридоре. С 8 августа более 7 млн тонн грузов было экспортировано из портов Южный, Одесса и Черноморск, из них почти 5 млн тонн - это продукция украинских аграриев.

О Rheinmetall. Немецкий оружейный концерн Rheinmetall выиграл крупный заказ на 155-мм артиллерийские боеприпасы для Украины; заказчик – неназванная страна НАТО.

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О гривне. Гривневые поступления в бюджет от конвертации иностранной помощи могли бы быть на 1,25 млрд грн больше, если бы официальный курс доллара оставался фиксированным, на уровне 36,5686 грн.

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"Войну выигрывают технологии". Как искусственный интеллект поможет победить в войне с РФ?

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Использование искусственного интеллекта на поле боя уже сейчас решает ключевые проблемы, однако эти решения еще не имеют системного влияния.(укр)

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