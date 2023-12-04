Цена на золото установила исторический рекорд

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Цены на золото на торгах 4 декабря установили исторический рекорд - 2135 долларов за унцию.

Об этом пишет Bloomberg.

"Драгоценный металл вырос более чем на 3% в начале торгов в понедельник, превысив предыдущий исторический максимум, установленный 7 августа 2020 года", - сообщает агентство.

Так, цены на золото на открытии торгов 4 декабря достигли 2135 долларов, превысив предыдущий исторический максимум, установленный во время пандемии в 2020 году.

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"Слитки выросли примерно на 15% с минимума в начале октября", - пишет агентство.

По мнению аналитиков, интерес к золоту вырос на фоне войны между Израилем и ХАМАС.

Еще одним фактором называют замедление инфляции и ожиданий, что Федеральная резервная система (ФРС) может снизить ставки. Как отмечает Bloomberg, трейдеры видят 60% вероятность такого шага уже в марте 2024 года.

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В то же время аналитики считают, что дальнейшее повышение котировок металла не будет значительным, и не исключают падения цен до конца года до 1900 долларов за унцию.