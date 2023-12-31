Китай закрепит и усилит экономический рост в 2024 году - Си Цзиньпин

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Лидер КНР выразил уверенность в экономическом росте в 2024 году и долгосрочном экономическом развитии Китая путем глубоких реформ.

Об этом сообщает Reuters ссылаясь на новогоднюю речь Генерального секретаря КПК Си Цзиньпина.

На фоне новостей об экономических трудностях, которые переживал Китай в 2023 году, лидер страны выразил уверенность в закреплении экономического развития.

"Китай консолидирует и усилит положительную тенденцию экономического восстановления и достигнет стабильного и долгосрочного экономического развития", сказал лидер КНР.

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Также генеральный секретарь КПК заявил о необходимости всестороннего реформирования и открытости.

Как отмечается, Китай будет укреплять доверие к развитию, повышать экономическую жизнеспособность и прилагать больше усилий для развития образования, продвижения науки и технологий, а также воспитания талантов.

Как сообщают в Reuters, ранее в декабре высшие китайские лидеры встретились и изложили экономические планы на 2024 год, пообещав предпринять больше шагов для поддержки восстановления. Центральный банк пообещал усилить корректировку политики для поддержки экономики и содействия восстановлению цен на фоне признаков роста дефляционного давления.

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Напомним:

Ожидается, что в 2024 году экономика Китая будет иметь более благоприятные условия и больше возможностей, чем вызовов. Макроэкономическая политика будет продолжать поддерживать восстановление экономики.

В декабре 2023 года производственная активность в Китае падает третий месяц подряд, страна разрабатывает новый план экономического восстановления в 2024 году.

В 2023 году китайская экономика подверглась наибольшему дефляционного давления за последние 3 года, а слабый внутренний спрос ставит под сомнение экономическое восстановление в 2024 году.