Китай відчув спад виробництва у грудні

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У грудні 2023 року виробнича активність в Китаї падає третій місяць поспіль, країна розробляє новий план економічного відновлення у 2024 році.

Про це пише Reuters.

У грудні виробнича активність в Китаї скоротилася третій місяць поспіль і ослабла більше, ніж очікувалося. Основним чинником спаду є слабкий зовнішній попит: індекс нових експортних замовлень у грудні склав 45,8, скоротившись дев'ятий місяць поспіль.

"Деякі компанії в опитуванні повідомили, що скорочення закордонних замовлень і недостатній внутрішній платоспроможний попит є основними труднощами, з якими стикаються компанії", - йдеться в повідомленні.

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Як зазначається, у листопаді споживчі ціни в Китаї впали найшвидше за останні три роки, в той час, як дефляція на підприємствах поглибилася через слабкий внутрішній попит.

При цьому, економіка Китаю все ще відчуває значний приріст. Як очікується, у 2023 році Китай зріс на 5%, подібні цифри очікують і у 2024 році.

Уряд Китаю, який у жовтні оприлюднив плани випустити 1 трлн юанів ($140,89 млрд) суверенних облігацій для фінансування інвестиційних проєктів, ймовірно, зосередиться на більш фіскальних кроках для підтримки зростання в наступному році, кажуть аналітики.

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Азійські ринки нерухомості переживають турбулентність поряд із кризовою ситуацією з нерухомістю в Китаї. Високі облікові ставки та державне втручання негативно впливають на забудовників.

Китайська Country Garden Holdings, один із найбільших у країні забудовників, допустила перший дефолт за доларовими облігаціями.