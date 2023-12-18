Економічні умови Китаю у 2024 році покращаться – чиновники

Очікується, що в 2024 році економіка Китаю матиме більш сприятливі умови та більше можливостей, ніж викликів. Макроекономічна політика продовжуватиме підтримувати відновлення економіки.

Про це пишуть державні ЗМІ з посиланням на офіційних осіб відділу фінансів і економіки Комуністичної партії Китаю, передає Reuters.

"Ціни в Китаї низькі, рівень боргу центрального уряду невисокий, і існують умови для посилення реалізації монетарної та фіскальної політики", – йдеться у повідомленні.

Проте у внутрішньому економічному циклі зберігаються блокування, оскільки попит, споживання та інвестиції підприємств залишаються слабкими.

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Як заявили представники партії, наступного року Китай планує перейти від відновлення після пандемії до сталого зростання споживання.

Міжнародний валютний фонд минулого місяця переглянув свій прогноз зростання для Китаю до 5,4% цього року, пояснивши перегляд "сильним" відновлення після COVID-19. Уряд встановив ціль близько 5%.

Друга за величиною економіка світу також розвиватиме нові сфери зростання споживання, такі як розумні будинки, відпочинок, туризм і спортивні заходи.

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Китай також буде продовжувати стежити за своїм "побитим" ринком нерухомості та задовольняти розумні фінансові потреби компаній з нерухомості.

"Завдяки узгодженим зусиллям усіх сторін можна повністю досягти цілей політики запобігання ризикам у сфері нерухомості та стабілізації ринку, йдеться у повідомленні.

Нагадаємо:

Китайська економіка зазнає найбільшого дефляційного тиску за останні 3 роки, а слабкий внутрішній попит ставить під сумнів економічне відновлення у 2024 році.







