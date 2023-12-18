Економічні умови Китаю у 2024 році покращаться – чиновники
Очікується, що в 2024 році економіка Китаю матиме більш сприятливі умови та більше можливостей, ніж викликів. Макроекономічна політика продовжуватиме підтримувати відновлення економіки.
Про це пишуть державні ЗМІ з посиланням на офіційних осіб відділу фінансів і економіки Комуністичної партії Китаю, передає Reuters.
"Ціни в Китаї низькі, рівень боргу центрального уряду невисокий, і існують умови для посилення реалізації монетарної та фіскальної політики", – йдеться у повідомленні.
Проте у внутрішньому економічному циклі зберігаються блокування, оскільки попит, споживання та інвестиції підприємств залишаються слабкими.
Як заявили представники партії, наступного року Китай планує перейти від відновлення після пандемії до сталого зростання споживання.
Міжнародний валютний фонд минулого місяця переглянув свій прогноз зростання для Китаю до 5,4% цього року, пояснивши перегляд "сильним" відновлення після COVID-19. Уряд встановив ціль близько 5%.
Друга за величиною економіка світу також розвиватиме нові сфери зростання споживання, такі як розумні будинки, відпочинок, туризм і спортивні заходи.
Китай також буде продовжувати стежити за своїм "побитим" ринком нерухомості та задовольняти розумні фінансові потреби компаній з нерухомості.
"Завдяки узгодженим зусиллям усіх сторін можна повністю досягти цілей політики запобігання ризикам у сфері нерухомості та стабілізації ринку, йдеться у повідомленні.
Нагадаємо:
Китайська економіка зазнає найбільшого дефляційного тиску за останні 3 роки, а слабкий внутрішній попит ставить під сумнів економічне відновлення у 2024 році.