Китай зазнає найбільшого дефляційного тиску з 2020 року

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Китайська економіка зазнає найбільшого дефляційного тиску за останні 3 роки, а слабкий внутрішній попит ставить під сумнів економічне відновлення у 2024 році.

Про це повідомляє Reuters.

Індекс споживчих цін впав на 0,5%, порівняно з минулим роком, та навіть з жовтнем 2023 року. Як повідомляється, тиск падіння цін продовжиться на початку 2024 року.

"Це виявилося глибшим, ніж середній прогноз в опитуванні Reuters, який передбачав зниження на 0,1% як в річному, так і в місячному обчисленні. Зниження індексу споживчих цін (ІСЦ) в річному обчисленні було найстрімкішим з листопада 2020 року. Ці цифри додаються до нещодавніх змішаних даних про торгівлю", - йдеться в повідомленні.

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Говорячи про причини, головний економіст Jones Lang Lasalle, Брюс Панг, називає: падіння світових цін на енергоносії, згасання зимового туристичного буму та критичний надлишок пропозиції.

Попри невтішні оцінки, представники китайської влади позитивно оцінюють загрози для економіки. Голова центрального банку Китаю, Пан Гонгшенг заявив, що інфляція має "піти вгору", а очільниця міністерства економіки Китаю зазначила, що ризики є "контрольованими".

Як очікується, влада Китаю стимулюватиме внутрішній попит та намагатиметься прискорити економічне відновлення, про це зазначають державні ЗМІ, цитуючи політбюро Комуністичної партії Китаю.

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Нагадаємо:

Прибутковість довгострокових держоблігацій Китаю опустилася до мінімуму за останні 15 років після рішення Moody's погіршити прогноз за кредитним рейтингом країни.

Міжнародне рейтингове агентство Moody's Investors Service змінило прогноз кредитного рейтингу Китаю зі "стабільного" на "негативний" - таке рішення підкреслює зростаючу глобальну стурбованість з приводу рівня боргу в другій найбільшій економіці світу.