ВАКС взял под стражу подозреваемого по делу Госспецсвязи

Следственный судья Высшего антикоррупционного суда (ВАКС) изменил меру пресечения бывшему гендиректору "Украинских специальных систем" Артуру Витренко и взял его под стражу.

Об этом сообщает Центр противодействия коррупции (ЦПК).

По словам ЦПК, в конце ноября ВАКС назначил Витренко - подозреваемому по делу о завладении 62 млн грн при закупке Госспецсвязью средств информатизации - меру пресечения в виде залога в размере 30 млн грн

"Поскольку за подозреваемого залог в полном размере так и не внесли, детектив НАБУ обратился с ходатайством об изменении меры пресечения на более строгую.

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ВАКС частично удовлетворил ходатайство детектива и взял Витренко под стражу с возможностью внести залог в 25 млн грн", - говорится в сообщении.

Напомним:

20 ноября Национальное антикоррупционное бюро и Специализированная антикоррупционная прокуратура разоблачили руководство Государственной службы специальной связи и защиты информации Украины в завладении более 62 миллионами гривен государственных средств.

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Следствие выяснило, что в течение 2020-2022 годов владелец группы компаний в сговоре с руководством Госспецсвязи разработали схему завладения бюджетными средствами, выделенными на закупку оборудования и программного обеспечения.

В этот же день Кабинет Министров уволил с должностей главу Госспецсвязи Юрия Щиголя и его заместителя по вопросам цифрового развития, цифровых трансформаций и цифровизации Виктора Жору.

В Госспецсвязи отреагировали на подозрение экс-главе Юрию Щиголю и заявили, что все закупки с 2020 года проводили с соблюдением законодательства. Ведомство призывает воздержаться от обвинений чиновников до решения суда.

Высший антикоррупционный суд арестовал на два месяца бывшего главу Государственной службы специальной связи и защиты информации Юрия Щиголя.

Во время обыска у экс-председателя Госспецсвязи обнаружили 82 тыс евро и 72 тыс долл наличными. Во время обыска у Щиголя нашли криптокошелек с 1,5 млн долл на счету, рассказал прокурор Специализированной антикоррупционной прокуратуры Игорь Ткач.

По словам прокурора, Щиголь также располагает 1 201 285 единиц криптовалюты Tether USDT, что эквивалентно 1 201 928 долл, и 6,9 биткоина (265 тыс долл).

Щиголь вышел из-под стражи через день после избрания ему меры пресечения. Вероятный организатор схемы Роман Коваль и экс-заместитель Щиголя Виктор Жора тоже вышли из СИЗО под залог.

Экономическая правда