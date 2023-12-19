Компенсация за вынужденную пересадку вместо метро: за первые сутки киевлянам вернули более 100 тысяч

За первые сутки пассажирам, вынужденным совершать пересадки на станции метро "Лыбидская", вернули почти 18,5 тысяч поездок.

Об этом сообщили в Киевской городской государственной администрации.

Какие поездки компенсировали:

9 729 поездок компенсировали тем, кто в качестве пересадки использовал наземный общественный транспорт;

8 624 – дополнительные поездки в метро на синей ветке.

Общая сумма компенсации за первые сутки составила более 110 тыс грн, уточнили в КГГА.

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Напомним:

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В Киеве с 8 декабря из-за ремонта тоннеля на синей ветке метрополитена между станциями "Лыбедская" и "Теремки" организовали движение наземного транспорта, который будет дублировать маршруты закрытых станций метро.

Столичные правоохранители возбудили уголовное дело о служебной халатности из-за трещин в потолке киевского метрополитена между станциями "Теремки" и "Лыбедская".

Позже сообщалось, что на закрытом участке киевского метро запустили "челночное движение" уже 13 декабря.

С 18 декабря заработала система компенсации поездок за пересадку из-за ремонта участка между станциями метро "Демеевская"-"Лыбидская".