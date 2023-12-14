Киевлянам, которые делают пересадки между станциями "Лыбидская" и "Теремки", будут возвращать деньги

Киеврада приняла решение о том, чтобы пассажиры метро не переплачивали за вынужденную пересадку на наземный транспорт на станции "Лыбидская".

Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко.

Он уточнил, что киевляне будут получать компенсацию поездок за пересадку на автобусы и троллейбусы из-за закрытых 6 станций синей ветки метро.

Маршрут с Теремков до любой другой станции метро по-прежнему будет стоить 8 грн.

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"Во время поездки нужно будет провалидировать транспортную карту на каждой пересадке. Но ночью лишние поездки будут возвращаться на карту. Поэтому пассажир, проехав по наземному транспорту и метро, будет платить только за одну поездку", – подчеркнул Кличко.

Система возвращения поездок заработает с 18 декабря. Детали, как это будет действовать, появляются в Киеве Цифровой вскоре, уточнил мэр Киева.

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Напомним:

В Киеве с 8 декабря из-за ремонта тоннеля на синей ветке метрополитена между станциями "Лыбедская" и "Теремки" организовали движение наземного транспорта, который будет дублировать маршруты закрытых станций метро.

Столичные правоохранители возбудили уголовное дело о служебной халатности из-за трещин в потолке киевского метрополитена между станциями "Теремки" и "Лыбедская".

Позже сообщалось, что на закрытом участке киевского метро запустили "челночное движение" уже 13 декабря.