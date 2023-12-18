Новости 18 декабря: ЕС одобрил новый пакет санкций против РФ, "Киевстар" возобновил услугу SMS

О "Киевстаре". По состоянию на 11 утра 18 декабря "Киевстар" возобновил доступ к услугам SMS. Начато восстановление доступа к услугам M2M для бизнес-клиентов.

О РФ. Кремль получил 1,25 миллиарда долларов после ухода западных компаний из РФ. Президент РФ Владимир Путин сумел превратить уход западных компаний с российского рынка в "золотое дно" - если компании хотят уйти из РФ, Путин ставит условия, "которые выгодны его правительству, его элитам и его войне".

О "черном рынке" сигарет. В октябре 2023 уровень нелегальной торговли табачными изделиями в Украине вырос до 25,7% за счет увеличения доли поддельной продукции и продукции, которая предназначена для продажи в зоне беспошлинной торговли (с надписью Duty Free) или для экспорта.

О санкциях. Совет Европейского Союза в понедельник, 18 декабря, завершил процесс принятия двенадцатого пакета санкций против России.

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О налогах. Государственная налоговая служба Украины оштрафовала за неуплату налогов компанию Aylo (до августа 2023 года - MindGeek), управляющую порнографическими сервисами PornHub.

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