"Киевстар" восстановил сервис SMS и назвал услугу, которую возобновит следующей

По состоянию на 11 утра, 18 декабря, "Киевстар" возобновил доступ к услугам SMS.

Об этом сообщила представитель компании Ирина Леличенко.

"Статус работы сети Киевстара по состоянию на 11.00, 18 декабря 2023 года. Компания возобновила доступ к услугам SMS, в том числе - в международном роуминге", - отметила она.

По словам Леличенко, начато восстановление доступа к услугам M2M для бизнес-клиентов.

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"Технические работы происходят постепенно, с соблюдением всех требований безопасности. Компания привлекла весь имеющийся персонал, в т.ч. из других регионов и областей, для как можно более быстрого восстановления работы услуги", - подчеркнула представитель "Киевстар".

Информирование о 100% работоспособности сервисов, компания будет делать по завершении всех стабилизационных мероприятий.

В некоторых населенных пунктах, в частности, в Киеве, все еще возникают локальные сложности с доступностью "Домашнего Интернета".

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Напоминаем:

Абонентам "Киевстар" уже также доступны услуги голосовой связи, мобильная передача данных, услуга "Домашнего интернета".

Если ваша SIM-карта не регистрируется в сети, надо перезагрузить телефон, или включить и выключить "авиа" режим. Кроме того, помогает выбор сети Киевстар в настройках телефона.

Одновременно компания информирует, что начисление бонусов и компенсаций абонентам, которые не могли пользоваться услугами связи из-за хакерской атаки, будет осуществлено только после полной стабилизации работы сети и запуска всех услуг.