Налоговая оштрафовала PornHub за неуплату в Украине "налога на Google"

Государственная налоговая служба Украины оштрафовала за неуплату налогов компанию Aylo (до августа 2023 года - MindGeek), управляющую порнографическими сервисами PornHub.

Об этом сообщил председатель комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев.

"К сожалению, не все плательщики, оперирующие сервисами для взрослых, одинаково ответственно относятся к налогообложению. Компания, которая оперирует сайтом PornHub, уклоняется от регистрации, в связи с чем к ней был применен штраф в размере 5543 долл. США", - отметил Гетманцев.

По его словам, соответствующее налоговое уведомление-решение направлено компании и в Агентство дохода Канады.

Реклама:

Как следует из сообщения Гетманцева, речь идет об уплате так называемого "налога на Google".

"Напоминаю, что каждая копейка т.н. налога на Google идет на финансирование потребностей нашей армии. А Украина по рейтингу PornHub на 14 месте среди других стран по просмотрам потребителей электронных услуг этого сайта", - заявил глава налогового комитета ВР.

В противовес PornHub он привел соцсеть с интимным контентом Onlyfans, которая уже уплатила в государственный бюджет Украины с начала 2023 года 944,1 тыс долларов.

Реклама:

Напоминаем:

С момента введения в Украине в 2021 году так называемого "налога на Google", по состоянию на октябрь 2023 года в Государственный бюджет было уплачено эквивалент 10,2 млрд грн.

Кстати, владельцем британского сервиса для публикации эротического контента OnlyFans является выходец из Украины Леонид Радвинский. Об этом в свое время писал Forbes.