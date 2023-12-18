Spotify полностью прекратил работу в России: юрлицо ликвидировали

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Единственное юрлицо стримингового музыкального сервиса Spotify в России ликвидировали 14 декабря, таким образом Spotify полностью прекратил работу в РФ.

Об этом пишет российское пропагандистское агентство ТАСС со ссылкой на данные Единого госреестра юрлиц РФ.

Spotify зарегистрировал юрлицо в России в январе 2014 года. Работать в стране сервис начал с июля 2020-го. Весной 2022 года компания объявила о прекращении деятельности на российском рынке.

15 декабря 2023 года одно из двух своих российских юрлиц (ООО "Сиско системс") также ликвидировал производитель сетевого оборудования Cisco. Еще одно (ООО "Сиско солюшенз") продолжает работать - об уходе из России компания объявила в июне 2022 года.

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Напомним:

В начале 2023 года музыкальный стриминговый сервис Spotify начал процесс ликвидации своего российского юридического лица - ООО "Спотифай".

Стриминговый сервис Spotify 11 апреля 2022 года полностью остановил работу в РФ - это означает, что больше нельзя будет воспользоваться сервисами на сайте и в приложении.

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Музыкальный стриминговый сервис Spotify заявил об уходе из России из-за новых законов, накладывающих ограничения на распространение информации внутри страны.

Экономическая правда