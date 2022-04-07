Spotify с 11 апреля полностью приостанавливает работу в России

Стриминговый сервис Spotify 11 апреля полностью останавливает работу в РФ - это значит, что больше нельзя будет воспользоваться сервисами на сайте и в приложении.

Об этом сообщили в Spotify Russia.

"11 апреля Spotify приостанавливает работу в России. Это значит, что больше нельзя будет воспользоваться сервисами на сайте и в приложении", - сообщили в компании.

"На данный момент сервис недоступен. Мы обязательно сообщим, когда ситуация изменится", – говорится в заявлении на сайте.

У пользователей есть возможность загрузить личные данные и удалить свою учетную запись.

Напомним:

Музыкальный стриминговый сервис Spotify заявил об уходе из России из-за новых законов, накладывающих ограничения на распространение информации внутри страны.

Экономическая правда