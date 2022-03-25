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Spotify полностью уходит из России

Пятница, 25 марта 2022, 19:12
 
Chesnot/Getty Images

Музыкальный стриминговый сервис Spotify заявил об уходе из России из-за новых законов, накладывающих ограничения на распространение информации внутри страны.

Об этом сообщили министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров и шведское издание Expressen.

"К сожалению, недавно принятый закон накладывает дополнительные ограничения на доступ к информации, ликвидирует свободу выражения мнений и криминализирует некоторые виды новостей. Это ставит под угрозу безопасность наших сотрудников и, возможно, наших слушателей", – говорится в сообщении.

"После тщательного рассмотрения наших вариантов, основанных на текущих обстоятельствах, мы пришли к сложному решению полностью приостановить нашу работу в России", – заявила Spotify.

Ранее, 6 марта, Spotify запретил российским пользователям оплачивать подписку Premium в связи с ограничениями на использование Visa и Mastercard. 

Бесплатной версии сервиса можно было продолжать пользоваться.

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