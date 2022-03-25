Spotify полностью уходит из России
Музыкальный стриминговый сервис Spotify заявил об уходе из России из-за новых законов, накладывающих ограничения на распространение информации внутри страны.
Об этом сообщили министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров и шведское издание Expressen.
"К сожалению, недавно принятый закон накладывает дополнительные ограничения на доступ к информации, ликвидирует свободу выражения мнений и криминализирует некоторые виды новостей. Это ставит под угрозу безопасность наших сотрудников и, возможно, наших слушателей", – говорится в сообщении.
"После тщательного рассмотрения наших вариантов, основанных на текущих обстоятельствах, мы пришли к сложному решению полностью приостановить нашу работу в России", – заявила Spotify.
Ранее, 6 марта, Spotify запретил российским пользователям оплачивать подписку Premium в связи с ограничениями на использование Visa и Mastercard.
Бесплатной версии сервиса можно было продолжать пользоваться.
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