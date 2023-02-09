Spotify начал ликвидацию своего юрлица в России

Музыкальный стриминговый сервис Spotify начал процесс ликвидации своего российского юридического лица - ООО "Спотифай".

Об этом российское пропагандистское агентство ТАСС со ссылкой на данные аналитической системы "Спарк".

ООО "Спотифай", согласно выписке из Единого госреестра юридических лиц РФ, зарегистрировано в России с 13 января 2014 года.

Согласно системе "Спарк", 6 февраля 2023 года сервис отправил заявление для госрегистрации в связи с ее ликвидацией.

Напомним:

Стриминговый сервис Spotify 11 апреля 2022 года полностью остановил работу в РФ - это означает, что больше нельзя будет воспользоваться сервисами на сайте и в приложении.

Музыкальный стриминговый сервис Spotify заявил об уходе из России из-за новых законов, накладывающих ограничения на распространение информации внутри страны.