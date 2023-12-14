Апелляционная палата ВАКС отменила решение о закрытии дела Роттердам+

Апелляционная палата Высшего антикоррупционного суда отменила решение суда первой инстанции, который закрыл дело Роттердам+ и отменил арест имущества обвиняемых.

Такое решение Апелляционной палаты было объявлено в судебном заседании 14 декабря.

Дело № 991/2364/23 вернули в первую инстанцию для нового рассмотрения.

Решение приняли судьи Апелляционной палаты ВАКС Дмитрий Михайленко, Николай Глотов и Александр Семенников.

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Напоминаем:

В октябре текущего года суд первой инстанции закрыл производство по делу Роттердам+. За это решение проголосовали двое судей коллегии. Третий судья - Виктор Ногачевский, высказал особое мнение, в котором объяснил, почему закрывать дело суд не имел права.

В качестве основания для закрытия дела в первой инстанции судьи использовали п.10 ч.1 ст. 284 УПК. Якобы истек срок досудебного расследования после сообщения о подозрении.

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Прокурор САП не согласился с таким решением суда и обжаловал его в суде апелляционной инстанции.

Как известно, 16 января 2023 года НАБУ и САП завершили расследование по подозрению 15 человек, причастных к внедрению и действию так называемой формулы "Роттердам+", из-за которой потребители электроэнергии незаконно переплатили более 20 млрд грн в течение 2018-2019 годов.

В марте 2023 года НАБУ и САП направили в суд первый эпизод дела "Роттердам+" по обвинению шести человек в нанесении потребителям электроэнергии убытков на более 19 млрд грн в течение 2016-2017 годов.

3 октября Высший антикоррупционный суд частично удовлетворил ходатайство прокурора САП и наложил арест на имущество 3 обвиняемых по делу "Роттердам+".

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