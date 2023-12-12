Программу бесплатного обмена ламп для пенсионеров расширили

Программа бесплатного обмена ламп для пенсионеров была расширена. С 12 декабря в программу присоединилась Киевская область.

Об этом сообщили в пресс-службе Министерства экономики Украины.

"Пенсионеры, проживающие в Киевской области, могут получить дополнительные пять LED-ламп в отделениях Укрпочты, даже если они уже участвовали в обмене ранее", - говорится в сообщении.

В ведомстве уточнили, что на этот раз пенсионерам не придется сразу нести старые лампы на обмен. Их можно будет принести в отделение АО "Укрпочта" в течение месяца с момента получения пяти дополнительных светодиодных ламп.

Реклама:

При себе нужно иметь паспорт, РНОКПП, пенсионное удостоверение и номер телефона.

Начиная с 5 декабря, пенсионеры уже обменяли 1 миллион старых ламп накаливания на новые энергоэффективные лампы, добавили в Министерстве экономики.

Напомним, в Украине в конце января 2023 года стартовала программа обмена ламп накаливания на LED.

Реклама:

Программа реализуется Министерством экономики, Министерством цифровой трансформации и Укрпочтой при поддержке Европейского Союза.

Читайте также: Программа заработает с 1 февраля: как бесплатно заменить лампы накаливания на LED-лампы