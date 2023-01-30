В Украине стартовала программа обмена ламп накаливания на LED
Украинцы с 30 января могут обменять 5 старых ламп накаливания на столько же LED-ламп.
Об этом сообщает Министерство экономики Украины в Telegram.
Сейчас услуга доступна в областных центрах (кроме временно оккупированных Донецка, Луганска, Симферополя и города Севастополя), а также в городах: Кривой Рог, Краматорск и Покровск.
Во время второго этапа программа обмена ламп заработает в райцентрах, а до конца февраля - в селах.
В Минэкономики объяснили, что есть два доступных способа, как обменять лампы: через приложение Дія и на Укрпочте. Подробнее - в инфографике ниже.
В обмене может принять участие каждый совершеннолетний гражданин Украины.
К обмену принимаются исправные лампы накаливания. Обмен будет происходить двумя способами - с предварительным заказом и без него. Инструкция, как это сделать - по ссылке https://svitlo.diia.gov.ua.
Если предварительно сделать заказ ламп через приложение Дія, то они гарантированно будут ожидать человека в отделениях Укрпочты пять рабочих дней после получения подтверждения с мобильного приложения Дія. Если за это время заказчик не обменяет лампы, заявление аннулируются.
Чтобы подать заявление на обмен лампочек в Дії, нужно:
- авторизоваться в приложении;
- выбрать Услуги - Обмен лампочек;
- указать контактный номер телефона и отделение Укрпочты, в котором хотите получить лампы;
- указать тип и количество светодиодных ламп, которые хотите получить.
"7-10% - именно на столько снизится потребление электроэнергии в моменты пиковой нагрузки на украинскую энергосистему. Произойдет это при условии массовой замены старых ламп на энергосберегающие", - пояснили в министерстве.
Программа реализуется Министерством экономики, Министерством цифровой трансформации и Укрпочтой при поддержке Европейского Союза.
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Напомним:
Программа бесплатного обмена старых электрических ламп накаливания на энергосберегающие LED-лампы стартовала с 16 января в режиме бета-тестирования.
В "Укрпочте" объяснили, что обмен ламп накаливания на новые светодиодные LED лампы будет проходить в отделениях "Укрпочты" поэтапно во всех регионах.
Экономическая правда