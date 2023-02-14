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Бывший первый замглавы Минэкономики Кудин перешел на работу в "Укрнафту"

Вторник, 14 февраля 2023, 10:11 - Алексей Павлыш

Денис Кудин, которого в пятницу Кабмин уволил с должности первого заместителя министра экономики, стал исполнительным вице-президентом по вопросам корпоративной стратегии и развития в ПАО "Укрнафта".

Об этом сообщил в Facebook гендиректор "Укрнафты" Сергей Корецкий.

"Продолжаем строить dream team Укрнафты. Наша команда пополнилась еще одним сильным игроком.

Денис Кудин возглавил направление стратегии, развития и взаимодействия с государственными органами власти. Имели хороший опыт совместной работы в прошлом. Уверен, сделаем много полезного и сейчас", - написал Корецкий.

"Мне очень приятно присоединиться к команде Укрнафты во главе с Сергеем Корецким, в качестве исполнительного вице-президента по вопросам корпоративной стратегии и развития", - написал Кудин в Facebook.

"В сфере моей ответственности будут проекты развития и привлечения инвестиций по всей цепи создания добавленной стоимости, корпоративная стратегия и связи с органами государственной власти", - добавил он.

Напомним:

Кабинет министров уволил Дениса Кудина с должности первого заместителя министра экономики.

Как пояснил сам Кудин в Facebook, его "личный преемник шаг - полностью сосредоточиться на топливном фронте".

Отчужденные государством в начале ноября компании "Укрнафта" и "Укртатнафта" возглавил эксгендиректор сети АЗС WOG Сергей Корецкий.

Экономическая правда

Кабмин Укрнафта Минэкономики
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