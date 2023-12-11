Новости 11 декабря: рост ВВП, Жеваго окончательно потерял ТЭЦ в Белой Церкви

О ВВП. В 3 квартале 2023 года реальный ВВП Украины вырос на 9,3% по сравнению с 3 кварталом 2022 года, и на 0,7% по сравнению с предыдущим кварталом этого года.

О Жеваго. Белоцерковский городской совет в начале декабря выкупил единый имущественный комплекс Белоцерковской ТЭЦ, которую Нацбанк забрал у Константина Жеваго за долги.

О польських перевозчиках. Блокада польскими перевозчиками пункта пропуска "Ягодин - Дорогуск" на украинско-польской границе завершилась. Позже стало известно, что движение грузового транспорта через пункт пропуска "Дорогуск-Ягодин" снова заблокировано.

О кредитном рейтинге Украины. Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings подтвердило долгосрочный рейтинг дефолта эмитента Украины в иностранной валюте на уровне CC и РДЭ в национальной валюте на уровне ССС-.

Реклама:

Эксклюзив ЭП

Квартиры подорожают на 18%? Как Нацкомиссия по ценным бумагам может перекроить рынок недвижимости

В Нацкомиссии по ценным бумагам и фондовому рынку (НКЦБФР) пересматривают правила игры на рынке недвижимости относительно схем инвестирования в строительство. Пока что в служебной переписке. Что это за изменения?(укр)

Реклама: