Горсовет Белой Церкви выкупил за 300 миллионов ТЭЦ, которую Нацбанк отсудил у Жеваго за долги

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Белоцерковский городской совет в начале декабря выкупил единый имущественный комплекс Белоцерковской ТЭЦ, которую Нацбанк забрал у Константина Жеваго за долги.

Об этом пишет liga.net со ссылкой на госреестр вещных прав.

Также о смене собственника ЕМК Белоцерковской ТЭЦ сообщил основатель неправительственной антикоррупционной организации StateWatch Александр Леменов.

Отмечается, что договор купли-продажи между горсоветом Белой Церкви и НБУ подписали 30 ноября, актив пережали новому владельцу 6 декабря.

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По словам издания, Нацбанк стал владельцем Белоцерковской ТЭЦ благодаря решению Хозсуда Киевской области - в мае 2023 года суд удовлетворил иск НБУ об обращении взыскания на переданный в залог Нацбанка единый имущественный комплекс ЧАО "Белоцерковская ТЭЦ".

Как писала ранее ЭП, Белоцерковская ТЭЦ была поручителем по обязательствам "Финансы и Кредит" Жеваго перед НБУ по ряду кредитов.

Белоцерковский городской совет предложил Нацбанку выкупить ТЭЦ за 298,6 млн грн, отмечает liga.net.

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При этом связанная с Жеваго компания Mulready Ventures Limited пыталась заблокировать сделку в судах, но ей этого сделать не удалось - 21 ноября Северный апелляционный хозяйственный суд снял запрет на продажу ТЭЦ.

Экономическая правда