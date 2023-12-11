Рост реального ВВП Украины в третьем квартале замедлился до 9,3% – Госстат
Понедельник, 11 декабря 2023, 17:59 -
В 3 квартале 2023 года реальный ВВП Украины вырос на 9,3% по сравнению с 3 кварталом 2022 года, и на 0,7% по сравнению с предыдущим кварталом этого года.
Об этом свидетельствуют данные Госстата.
Во втором квартале был зафиксирован рост ВВП на 19,5% после падения на 10,5% в первом квартале и 31,4% в четвертом квартале 2022 года.
Напомним:
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Украинская экономика в октябре по предварительным оценкам выросла на 10,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, заявили в Минэкономики.
НБУ улучшил оценку роста реального ВВП благодаря, в частности, более высокому чем в прошлом году урожаю основных сельскохозяйственных культур.
Экономическая правда
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