Новости 9 ноября: госбюджет-2024 приняли, инфляция снизилась до 5,3%

О госбюджете. Верховная Рада приняла проект государственного бюджета на 2024 год. За главную смету страны в целом проголосовали 276 народных депутатов.

О инфляции. Инфляция на потребительском рынке в октябре снизилась до 5,3% в годовом измерении, с января по октябрь она составила 14,6% в годовом измерении.

О движении судов. Движение судов в порты Большой Одессы по коридору, организованному Украиной в Черном море, продолжается как на выход, так и на вход, несмотря на удар россиянами 8 ноября противорадиолокационной ракетой Х-31П по гражданскому судну в одном из портов.

О блокаде границы. На отдельных пунктах пропуска на украинско-польской границе из-за блокирования польскими перевозчиками время ожидания грузовиков на въезд в Украину достигает 6 суток.

Реклама:

О российских активах. Украина заявила западным союзникам, что предоставление процентов, начисленных из замороженных российских активов, будет недостаточным для компенсации ущерба, нанесенного войной, и что она надеется получить активы в полном объеме.

Эксклюзив ЭП

Безысходное положение. В каких отраслях бизнес не начал бойкот РФ?

Какие сектора и фирмы до сих пор больше всего поддерживают агрессора.

Реклама: