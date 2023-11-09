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Блокада границы со стороны Польши: ожидание на одном из пунктов пропуска составляет почти 6 суток

Четверг, 9 ноября 2023, 15:21 - Анастасия Жарикова

На отдельных пунктах пропуска на украинско-польской границе из-за блокирования польскими перевозчиками время ожидания грузовиков на въезд в Украину достигает 6 суток.

Об этом сообщила Налоговая администрация Польши, передает Укринформ.

По данным польских налоговиков, приблизительное время ожидания пересечения границы в направлении Украины в пунктах пропуска составляет:

  • "Гребенное-Рава Русская" - 140 часов (почти 6 суток);
  • "Медика-Шегини" он составляет 67 часов;
  • "Дорогуск-Ягодин" - 39 часов.

Напоминаем:

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В Госпогранслужбе прокомментировали ситуацию на украино-польской границе, где второй день польские перевозчики блокируют движение грузовиков.

Накануне десятки польских перевозчиков начали блокировать три пограничных перехода из Украины.

Украинский посол в Польше Василий Зварыч назвал блокаду "болезненным ударом в спину Украине" и призвал ее прекратить.

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