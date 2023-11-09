Блокада границы со стороны Польши: ожидание на одном из пунктов пропуска составляет почти 6 суток
Четверг, 9 ноября 2023, 15:21 -
На отдельных пунктах пропуска на украинско-польской границе из-за блокирования польскими перевозчиками время ожидания грузовиков на въезд в Украину достигает 6 суток.
Об этом сообщила Налоговая администрация Польши, передает Укринформ.
По данным польских налоговиков, приблизительное время ожидания пересечения границы в направлении Украины в пунктах пропуска составляет:
- "Гребенное-Рава Русская" - 140 часов (почти 6 суток);
- "Медика-Шегини" он составляет 67 часов;
- "Дорогуск-Ягодин" - 39 часов.
Напоминаем:
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В Госпогранслужбе прокомментировали ситуацию на украино-польской границе, где второй день польские перевозчики блокируют движение грузовиков.
Накануне десятки польских перевозчиков начали блокировать три пограничных перехода из Украины.
Украинский посол в Польше Василий Зварыч назвал блокаду "болезненным ударом в спину Украине" и призвал ее прекратить.
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