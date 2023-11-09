Комитет Рады одобрил назначение главы Ровенской ОГА новым главой Фонда госимущества

Виталий Коваль фото: соня Лукашова, УП

Комитет Верховной Рады по вопросам экономической политики одобрил назначение новым главой Фонда госимущества главы Ровенской ОГА Виталия Коваля.

Об этом сообщил в Telegram нардеп Ярослав Железняк.

По его словам, голосование в Раде за назначение Коваля планируется на четверг, 9 ноября.

Напомним:

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Ранее руководитель фракции "Слуга народа" в Верховной Раде Давид Арахамия сообщил, что в Верховной Раде на этой неделе планируют назначить нового председателя Фонда госимущества (ФГИУ), кандидат - глава Ровенской ОГА Виталий Коваль.

По данным движения "Чесно", в 2020 году Коваль был кандидатом в мэры Ровно от "Слуги народа".

В 2016 году возглавил общественный союз "Ровенская областная федерация греко-римской борьбы".

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До этого, с 2006 по 2019 год, Коваль возглавлял и был соучредителем предприятий в аграрной, транспортной и строительной отраслях: ООО "Атлант-транс", ООО "Инвесттрейдсервис", ООО "РГС-Логистикгруп", ООО "ВВВ Монтаж" и ООО "Санако".

А в течение 2004-2006 годов работал в кредитном департаменте "Укргазбанка".

4 сентября Рустем Умеров подал в Верховную Раду заявление об увольнении с должности главы Фонда госимущества (ФГИУ).

5 сентября парламент отправил в отставку Алексея Резникова с должности министра обороны.

Отставка Резникова состоялась после ряда скандалов вокруг государственных закупок для войска, в частности яиц и курток. Резников отрицает, что закупки происходили по завышенным ценам.

Также 5 сентября Верховная Рада уволила Умерова с должности председателя ФГИ.

6 сентября Верховная Рада одобрила назначение Умерова на должность главы Минобороны.

Также 5 сентября Верховная Рада 5 сентября поддержала увольнение с должности председателя Антимонопольного комитета Украины Ольги Пищанской. Тогда сообщалось, что она может возглавить Фонд госимущества.

Сейчас и.о. главы ФГИУ является Александр Федоришин, который до этого был заместителем главы Фонда.

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Экономическая правда