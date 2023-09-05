Рада уволила главу АМКУ Пищанскую, которая может возглавить Фонд госимущества

Верховная Рада 5 сентября поддержала увольнение с должности главы Антимонопольного комитета Украины Ольги Пищанской.

Об этом сообщил первый заместитель председателя налогового комитета Совета Ярослав Железняк в Telegram.

За проголосовало 306 народных депутатов.

Железняк добавил, что сама Пищанская не подтвердила и не опровергла планы в дальнейшем назначить ее главой Фонда госимущества, который ранее возглавлял Рустем Умеров.

Реклама:

Напоминаем:

В этот же день в Верховную Раду поступило заявление об увольнении главы Антимонопольного комитета Украины (АМКУ) Ольги Песчанской, главой Комитета назначат главу Донецкой ВГА Павла Кириленко.

Сообщалось, что глава Антимонопольного комитета Ольга Песчанская покидает должность и, возможно, будет назначена главой Фонда госимущества вместо Рустема Умерова, а на должность главы АМКУ будет назначен глава Донецкой ВГА Павел Кириленко.

Реклама:

Верховная Рада на заседании 5 сентября уволила с должности главу Фонда государственного имущества Рустема Умерова, который должен занять должность министра обороны.