Арахамия назвал кандидата на должность нового главы Фонда госимущества

Виталий Коваль фото: соня лукашова, УП

В Верховной Раде на этой неделе планируют назначить нового главу Фонда госимущества (ФГИУ), кандидат - глава Ровенской ОВА Виталий Коваль.

Об этом сообщил в Telegram руководитель фракции "Слуга народа" в Верховной Раде Давид Арахамия.

"Еще одно кадровое назначение недели - новый председатель Фонда Государственного Имущества Украины (ФГИУ). Кандидат - глава Ровенской ОВА Виталий Коваль. Надеюсь все успеем", - написал он.

Виталия Коваля в сентябре 2019 года назначили главой Ровенской ОГА, с 24 февраля 2022 года - глава Ровенской ОВА.

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По данным движения "Чесно", в 2020 году Коваль был кандидатом в мэры Ровно от "Слуги народа".

В 2016 году возглавил общественный союз "Ровенская областная федерация греко-римской борьбы".

До этого, с 2006 по 2019 год, Коваль возглавлял и был соучредителем предприятий в аграрной, транспортной и строительной отраслях: ООО "Атлант-транс", ООО "Инвесттрейдсервис", ООО "РГС-Логистикгруп", ООО "ВВВ Монтаж" и ООО "Санако".

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А в течение 2004-2006 годов работал в кредитном департаменте "Укргазбанка".

В 2003 году Коваль окончил Тернопольскую академию народного хозяйства по специальности банковское дело, с присвоением квалификации магистра банковского дела. В 2017 году получил степень MBA во Львовской бизнес-школе Украинского католического университета.

Напомним:

4 сентября Рустем Умеров подал в Верховную Раду заявление об увольнении с должности главы Фонда госимущества (ФГИУ).

5 сентября парламент отправил в отставку Алексея Резникова с должности министра обороны.

Отставка Резникова состоялась после ряда скандалов вокруг государственных закупок для войска, в частности яиц и курток. Резников отрицает, что закупки происходили по завышенным ценам.

Также 5 сентября Верховная Рада уволила Умерова с должности председателя ФГИ.

6 сентября Верховная Рада одобрила назначение Умерова на должность главы Минобороны.

Также 5 сентября Верховная Рада 5 сентября поддержала увольнение с должности председателя Антимонопольного комитета Украины Ольги Пищанской. Тогда сообщалось, что она может возглавить Фонд госимущества.

Сейчас и.о. главы ФГИУ является Александр Федоришин, который до этого был заместителем главы Фонда.

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Экономическая правда