Новости 7 ноября: россияне пройдут инфраструктуру на оккупированной Херсонщине, резервы сокращаются 3 месяц подряд

О Херсонской области. В оккупированной части Херсонской области россияне минируют критическую инфраструктуру.

О помощи Украине. Благотворительный фонд Сороса "Open Society Foundations", который на сегодня возглавляет Александр Сорос-младший, планирует реализовать в Украине новые проекты, связанные с поддержкой украинцев во время полномасштабной войны.

О резервах. На 1 ноября международные резервы Украины составили 38,9 миллиарда долларов – в октябре они снизились на 1,9%.

О санкциях. Президент Владимир Зеленский ввел в действие решение СНБО о применении санкций против ряда компаний, связанных с подсанкционным российским олигархом Михаилом Фридманом и его партнерами.

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О финансах. Военный бюджет России более чем в два раза превышает военный бюджет Украины в 2024 году, а потому поддержка иностранных партнеров является критически важной.

Эксклюзивы ЭП

На рынке электроэнергии образовалась цепь долгов на 60 миллиардов гривень. Что с ней делать?

Низкая платежная дисциплина и разрешение от властей не платить за электроэнергию привели к формированию огромных долгов. Простого решения нет, один из вариантов – повышение тарифа.

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"Они учат нас быть членом ЕС". Заместитель министра экономики Соболев о плане Украины на 50 миллиардов евро

Финансовая стабильность страны в последующие годы зависит от того, удастся ли заручиться поддержкой ЕС в размере 50 млрд евро. Заместитель министра экономики Алексей Соболев объясняет, что должна сделать власть для этого.