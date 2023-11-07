Международные резервы Украины сокращаются третий месяц подряд

На 1 ноября международные резервы Украины составили 38,9 миллиарда долларов – в октябре они снизились на 1,9%.

Об этом сообщает пресс-служба НБУ.

В Нацбанке объяснили, что динамика снижения резервов была обусловлена интервенциями НБУ и долговыми выплатами страны в иностранной валюте. В то же время, оба фактора были компенсированы поступлениями от международных партнеров. В целом в октябре 2023 года динамику международных резервов определял ряд факторов.

В частности, операции Нацбанка на валютном рынке Украины – регулятор в октябре продал на валютном рынке 3,35 млрд долл и выкупил в резервы 14,0 млн долл.

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Следовательно, чистая продажа валюты НБУ в прошлом месяце составила 3,34 млрд долл. по сравнению с 2,69 млрд долл в сентябре.

Рост интервенций, прежде всего, обуславливался ситуативным увеличением спроса на валюту в первые дни перехода от фиксации курса к режиму управляемой гибкости курса.

Также на резервы повлияли поступления в пользу правительства и выплаты за обслуживание и погашение госдолга.

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На валютные счета правительства в Национальном банке поступило 3,31 млрд долл.

1,59 млрд долл – макрофинансовая помощь от ЕС;

1,15 млрд долл – грант от США через Целевой фонд доноров Всемирного банка;

572,7 млн долл – от размещения валютных облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ).

Правительство Украины выплатило за обслуживание и погашение государственного долга в иностранной валюте 892,5 млн долл. Кроме того, Украина уплатила Международному валютному фонду 80,1 млн долл.

Также в октябре в результате переоценки стоимость финансовых инструментов увеличилась на 247,2 млн долл.

"Текущий объем международных резервов обеспечивает финансирование 5,2 месяца будущего импорта", - резюмировали в Нацбанке.

Экономическая правда