Военный бюджет РФ больше украинского в 2,5 раза: Украине критически нужна помощь - Минфин

Военный бюджет России более чем в два раза превышает военный бюджет Украины в 2024 году, а потому поддержка иностранных партнеров является критически важной.

Об этом заявил министр финансов Сергей Марченко в интервью для итальянского медиа Corriere della Sera.

Марченко рассказал о потребностях Украины в финансировании на 2024 год и важность сохранения поддержки Украины международными партнерами.

По его словам, доля военных расходов составляет более 50% от общего бюджета и около 21% от ВВП на 2024 год.

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По словам министра, Украина направляет все доходы госбюджета и внутренние заимствования на финансирование военной кампании. В то же время в части налогообложения и внутренних заимствований Украина дошла до предела.

Финансовые потребности Украины во внешней помощи в 2024 году составляют 41 млрд долларов. В то же время непокрытая потребность во внешнем финансировании на следующий год - 29 млрд долларов.

При этом, бюджет России на военную кампанию составляет 115 млрд долларов - более чем в 2,5 раза больше, чем у Украины.

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"Без поддержки наших международных партнеров нам пришлось бы значительно уменьшить невоенные расходы", - сказал Марченко.

Именно поэтому, отметил министр, поддержка Соединенных Штатов является критически важной для Украины.

"Мы надеемся, что администрация США сможет найти решение для ее сохранения. Война все еще продолжается, и для успеха нам нужна помощь", - подчеркнул он.

"Благодарен Европейской Комиссии за предложение начать Ukraine Facility на 2024-2027 годы на сумму 50 млрд евро. Мы ожидаем, что в ближайшие месяцы этот механизм будет запущен", - добавил также он.

Министр подчеркнул, что поддержка Украины в интересах Запада, чтобы защитить все другие страны от распространения российской империалистической болезни.

"Причина того, что происходит на Ближнем Востоке также в недостаточной реакции международного сообщества на войну РФ против Украины. Если бы нам оказали достаточно помощи, чтобы победить в 2022 году, мы могли бы избежать этой ситуации на Ближнем Востоке", - сказал министр.