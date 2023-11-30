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НАПК в целом внесло более 30 компаний в перечень международных спонсоров войны

Четверг, 30 ноября 2023, 18:38 - Анастасия Дячкина

Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции (НАПК) с начала полномасштабной войны внесло в перечень международных спонсоров войны более 30 компаний.

Об этом на брифинге сообщил глава НАПК Александр Новиков, передает Укринформ.

"Более 30 международных компаний было внесено в реестр международных спонсоров войны. Это единственный инструмент, который есть у Украины как государства и у нас с вами как граждан для влияния на транснациональные корпорации", – отметил Новиков.

По его словам, когда компании вносят в этот реестр, они получают удар по собственной репутации, а большая часть стоимости бренда – это оценка его репутации.

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Новиков добавил, что после попадания в такой реестр из России полностью вышли, в частности, британская компания Mondi, три греческих компании по транспортировке нефти, ирландская Peninsula Petroleum.

Напомним:

НАПК внесло бельгийского независимого оператора газовой системы Fluxys в перечень международных спонсоров войны. Компания способствует экспорту российского СПГ, что обеспечивает финансирование вторжения РФ в Украину.

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война Россия Украина
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