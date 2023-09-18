Производитель упаковок и бумаги Mondi, имеющий статус спонсора войны, лишился бизнеса в РФ

Mondi Group

Британский производитель упаковки и бумаги Mondi Group объявил о заключении сделки по продаже своего последнего предприятия в РФ, АО "Монди Сыктывкар" компании "Сезар Инвест" за 80 млрд рублей (775 млн евро).

Об этом говорится в заявлении компании.

Отмечается, что Федеральная антимонопольная служба РФ и Правительственная подкомиссия РФ по контролю за иностранными инвестициями одобрили сделку.

В компании рассказали, что получат деньги от продажи комбината шестью ежемесячными траншами. Первые четыре платежа составят по 13,5 млрд рублей каждый, при этом первый платеж пройдет до конца сентября 2023 года, остальные три - до конца декабря 2023 года.

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После этого право собственности на "Монди Сыктывкар" перейдет к "Сезар Инвест", а Mondi завершит выход из России.

"Монди Сыктывкар" - это интегрированное предприятие по производству целлюлозы, упаковочной бумаги и тонкой немелованной бумаги.

За год, закончившийся 31 декабря 2022 года, выручка "Монди Сыктывкар" составила 1 085 млн евро, показатель EBITDA - 481 млн евро и прибыль до налогообложения - 453 млн евро. По состоянию на 30 июня 2023 года валовые активы предприятия составляли 1 107 млн евро, а чистые активы - 856 млн евро", - говорится в сообщении.

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Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции (НАПК) ранее внесло Mondi Group в перечень международных спонсоров войны из-за того, что она после начала полномасштабного вторжения РФ в Украину не ушла с российского рынка.

В НАПК тогда заявили, что в России Mondi владеет комбинатом по производству целлюлозы, упаковочной бумаги и высококачественной немелованной бумаги (ОАО "Монди СЛПК"), а также тремя перерабатывающими предприятиями (ООО "Монди Арамиль", ООО "Монди Переславль", ООО "Монди Лебедянь").

В конце концов, ООО "Монди Арамиль", ООО "Монди Переславль", ООО "Монди Лебедянь" в июле 2023 года продали российской группе "Готек".

О планах продать свои активы в РФ Mondi объявила еще в мае 2022 года.

Экономическая правда