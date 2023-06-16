НАПК впервые исключило компанию из списка международных спонсоров войны

Нацагентство по вопросам предотвращения коррупции (НАПК) впервые исключило из списка международных спонсоров войны компанию, причем, последняя находилась в списке всего два месяца.

Об этом говорится в сообщении на сайте НАПК.

"Впервые с начала создания перечня международных спонсоров войны - мощного репутационного инструмента давления на компании, продолжающие работать с РФ после широкомасштабного вторжения, из него была исключена компания. Она выполнила все необходимые условия, выбрав путь социально-ответственного бизнеса", - отмечается в сообщении.

Речь идет о ведущей мировой компании по поставке судового топлива, ирландской Peninsula Petroleum Limited.

Компания направила соответствующее письмо в НАПК с указанием выполненных условий, которые позволяют исключить ее из перечня.

"Peninsula Petroleum Limited прекратила поставлять бункерное топливо не только судам, принадлежащим россиянам или ходящим под российским флагом, но и тем, что перевозят российскую нефть. Такие шаги компания предприняла в знак осуждения российской агрессии", - сообщает НАПК.

"Первое исключение из перечня международных спонсоров войны - лучшее доказательство того, что этот инструмент действительно работает", - добавили в НАПК.

Напоминаем:

Компания Peninsula Petroleum была внесена в список спонсоров войны в апреле 2023 года.

НАПК указывало, что ирландская Peninsula Petroleum сознательно продолжала поставлять топливо танкерам в водах Дании, когда они возвращаются или направляются к одному из главных нефтяных портов, расположенных на северо-западе РФ.

Ранее в компании заявляли, что санкции никогда не преследовали цель полностью отрезать российскую нефть от мирового рынка, поскольку это повысит цены на нефть и навредит мировой экономике.