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Швейцария выделит более 3 млн евро на инициативу Grain From Ukraine

Воскресенье, 26 ноября 2023, 18:00

Швейцария через всемирную продовольственную программу выделит 3 млн франков (более 3 млн евро) на инициативу Grain From Ukraine. 

Об этом сообщило посольство Швейцарии в Украине в X. 

"Во время саммита по продовольственной безопасности в Киеве президент Швейцарии Ален Берсе объявил, что Швейцария сделает свой вклад в помощь пострадавшим, перечислив 3 млн франков во всемирную продовольственную программу", – говорится в сообщении.

Напомним: 

Шведское правительство выделит более 8,7 млн евро через всемирную продовольственную программу на инициативу Grain From Ukraine. 

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Европейская комиссия выделит 50 млн евро для восстановления украинской портовой инфраструктуры, которая подверглась разрушениям в результате российских ударов.

В рамках инициативы Grain from Ukraine Литва до конца этого года выделит 2 млн евро и готова повысить транзитные способности своих портов для украинского экспорта.

Украина получит военные корабли от партнеров для защиты судов, перевозящих зерно, в Черном море.

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Экономическая правда
Укр / Рус
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