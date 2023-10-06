"Киевстар", "Хелси" и прочее: суд арестовал корпоративные права Фридмана, Авена и Косогова в Украине

Суд наложил арест на все корпоративные права в Украине, принадлежавшие подсанкционным российским олигархам Михаилу Фридману, Петру Авену и Андрею Косогову, которые входят в окружение президента РФ Владимира Путина и финансируют российскую агрессию.

Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

Решение суда касается 20 компаний и финансово-кредитных учреждений, которыми кремлевские олигархи владеют как конечные бенефициары или через подконтрольные оффшорные компании.

Стоимость арестованных активов составляет более 17 млрд. грн. В их числе, в частности, финансовые и страховые компании, предприятия мобильной связи и сферы ІТ, а также заводы минеральных вод.

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"Арест этого имущества не позволит российским собственникам "переписать" его на подставных лиц во избежание дальнейшей передачи активов в доход Украины", - пояснили в СБУ.

По данным источников ЭП среди арестованных активов - 100% ЧАО "Киевстар", которые КОНТРОЛИРУЮТСЯ этими олигархами через нидерландскую компанию VEON Ltd.. А также принадлежащие уже самому "Киевстару" доли в других компаниях, в частности ООО "Хелси Украина", в распоряжении которой медицинские данные большинства украинцев, заключивших декларацию с семейным врачом

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