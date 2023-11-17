Восстановлен еще один мост, разрушенный россиянами - между Житомирской и Киевской областями

Открыт очередной, уже 21-й мост, восстановленный благодаря донорам UNITED24, он будет соединять Житомирскую и Киевскую области дорогой областного значения.

Об этом сообщил вице-премьер по инновациям, развитию образования, науки и технологий – министр цифровой трансформации Михаил Федоров.

"+1 украинский мост восстановлен благодаря взносам доноров UNITED24. Это уже 21-й отстроенный за средства платформы. 60-метровый мост снова будет соединять Житомирскую и Киевскую области дорогой областного значения", - отметил он.

"Когда Силы обороны вытеснили орков с севера, россияне бежали из Украины и взорвали мост. Совместными усилиями вернули важную часть инфраструктуры к жизни. Спасибо донорам UNITED24 и военнослужащим Государственной специальной службы транспорта, которые восстановили мост", - подчеркнул Федоров.

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Напоминаем:

На прошлой неделе стало известно, что в Херсонской области отстроили мост через реку Ингулец, который российская армия уничтожила в прошлом году в июне.

В начале сентября на трассе Киев - Чоп открыли важный инфраструктурный мост через реку Ирпень, вместо разрушенного в самом начале полномасштабного вторжения российской армии в Украину.

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На Закарпатье возведут 261-метровый мост через Тису на границе с Румынией.