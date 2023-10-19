На Закарпатье возведут 261-метровый мост через Тису на границе с Румынией

Между Украиной и Румынией, на новом пункте пропуска Белая Церковь - Сигету Мармацией, возведут 261-метровый мост через реку Тиса.

Об этом сообщил заместитель председателя Закарпатской областной военной администрации Мирослав Белецкий.

По его словам, правительства Украины и Румынии уже подписали соответствующее соглашение о строительстве.

261-метровый мост через реку Тиса построят между населенными пунктами Белая Церковь (Закарпатская обл.) и Сигету Мармацией (Румыния). Он соединит две страны в пределах нового пункта пропуска.

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На смежной стороне строительные работы уже стартовали, а возведение моста планируют завершить до конца 2024 года.