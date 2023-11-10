На Херсонщине отстроили мост, который разрушили оккупанты в прошлом году во время бегства

В Херсонской области отстроили мост через реку Ингулец, который российская армия уничтожила в прошлом году в июне.

Об этом сообщает начальник Херсонской областной военной администрации Александр Прокудин.

"Отныне на этом месте - новый мост. Современный, надежный, а главное - безопасный. Длина - более сотни метров, ширина - двенадцать", - отметил глава области.

Конечная стоимость выполнения работ составила 278 млн грн. Строительные работы были завершены вдвое быстрее, чем это планировалось.

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"Этот масштабный объект возвели всего за восемь месяцев", - отметил Прокудин.

При этом, по его словам, при строительстве моста удалось сэкономили 212 млн грн бюджетных средств.

"Эти средства будут направлены на восстановление других объектов на Херсонщине", - добавил руководитель ОВА.

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Подрядчиком строительства выступило ООО "Автомагистраль-Юг".

Напоминаем:

После подрыва оккупантами моста через Ингулец, удобного автосообщения лишились пять тысяч жителей окрестных населенных пунктов.

Первоначально, чтобы исправить ситуацию военные Государственной спецслужбы транспорта возвели временную переправу. Однако она не могла удовлетворить потребности людей.